Sempre fuori per il calcio, atto III. Ancora Fidelis, questa volta a Casarano: fischio d’inizio domani alle ore 15, live in tv sul “18” e sui canali social Facebook e YouTube di Telesveva dalle 14.45 con ampio prepartita. Trasferta al “Capozza”, dunque, per l’Andria, nella terza giornata del campionato di serie D. I biancazzurri di Francesco Farina ci arrivano a punteggio pieno: vittoria col Nardò all’esordio, successo a Palma Campania domenica scorsa. Ha collezionato un punto nelle prime due partite di questo campionato, ma il collettivo di Giuseppe Laterza resta una delle squadre che lotteranno per la vittoria finale del girone. Ne è convinto anche il tecnico della Fidelis.

Sarà una partita nella partita per tanti: da Strambelli a Burzio, senza dimenticare i giovani Baietti e Cecere, tutti al Capozza nella passata stagione.

Prevista una sola novità dal primo minuto rispetto a Palma Campania: conferme in blocco per centrocampo e attacco mentre al centro della difesa, in coppia con Donida, al posto di Pollidori ci sarà Telera: le condizioni di quest’ultimo sono in netto miglioramento.

Il servizio.