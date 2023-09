Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Gianluca Grumo, consigliere comunale e provinciale BAT di Italia Viva:

«Mentre apprendiamo in questi giorni dagli organi di stampa che l’amministrazione comunale organizza in città la Giornata Europea della Mobilità Sostenibile con una splendida colazione offerta a tutti a fine giornata, stile “ricchi premi e cotillon”, girando per la città siamo costretti, invece, a costatare che la stessa amministrazione ha dimenticato già da alcuni mesi di investire un minimo nell’educazione stradale e nella mobilità. A questo proposito, è triste registrare la totale assenza di impianti semaforici funzionanti e la grave inesistenza di strisce pedonali. Probabilmente, anche in questo caso, per sopperire alla mancanza di visione e programmazione amministrativa e gestionale si starà attendendo l’ennesimo finanziamento ad hoc regionale o ministeriale, come già avvenuto per il progetto “strada per strada”, per risollevare le sorti della comunità cittadina. A questo punto, è evidente che solo un progetto “lampadina per lampadina” o “striscia per striscia” potrebbe sollevare le sorti di questa governo cittadino, sempre più attento alla ricerca della straordinarietà a discapito di una sana e funzionale quotidianità».