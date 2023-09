Ogni anno il 21 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall’Alzheimer’s disease

international (Adi) con l’obiettivo di supportare la conoscenza di questa patologia e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di affrontare questa malattia a livello socio- sanitario e assistenziale.

I numeri sono impressionanti. Settecentomila sono le persone oggi malate di Alzheimer in Italia. Ma ancora più impressionante è sapere che ogni 68 secondi una persona al mondo si ammala di demenza. Chi scopre di avere il proprio caro affetto da demenza non conosce la malattia, ne ignorano i sintomi e – ancora peggio – non sanno che l’Alzheimer avrà un impatto anche sulla loro vita,specialmente se ci vivono insieme. E così, quando la malattia bussa alla porta, travolge e fa sentire abbandonati.

Proprio per questo il Centro Diurno integrato per non autosufficienti ReM con sede alla Via Lorenzo Bernini n. 45 Andria, specializzato nel trattamento di malattie neurodegenerative e disturbi cognitivi, apre le sue porte il giorno 21.

Il personale del Centro Diurno ReM sarà a disposizione di chiunque ne faccia richiesta per illustrare le attività svolte nel Centro, come la stimolazione e riabilitazione cognitiva, motoria, attività laboratoriali ecc; inoltre fornirà consigli capaci di aiutare a convivere più facilmente con la persona malata, per diffondere informazioni utili e sensibilizzare sul tema in modo pratico e accessibile per dare la possibilità a tutti di conoscere questa malattia

Se la malattia non è guaribile, è però curabile: esistono comportamenti e terapie non farmacologiche in grado non solo di dare sollievo e rallentarne il declino mentale e funzionale.

Assistere una persona affetta da Alzheimer non è mai facile. Non bisogna affrontare tutto questo da soli.

Per accedere all’Open-Day è necessario prenotarsi ai seguenti numeri telefonici. 0883/1984421 – 351/1542321.