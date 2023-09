Quasi 500 multe in meno di un anno ed un servizio sempre più incisivo e specifico per contrastare i comportamenti scorretti legati alla guida dei veicoli elettrici. E’ la scelta operata dal comando di Polizia Locale ad Andria per cercare di diminuire il più possibile i rischi connessi all’utilizzo improprio di bici e monopattini elettrici che nel corso del tempo hanno provocato diversi incidenti anche piuttosto gravi.

In particolare in tutto il periodo estivo sono stati predisposti 20 interventi straordinari di presidio e pattugliamento del territorio con 209 sanzioni. Nel corso dell’anno, invece, sono complessivamente 483 i proprietari di veicoli elettrici sanzionati. Le multe per violazione dell’Ordinanza Sindacale che impone il divieto di transito nelle aree pedonali ma anche per violazioni alle norme dettate dal codice della strada.

Dalla polizia locale ricordano come i monopattini elettrici possano essere guidati dopo il raggiungimento del 14esimo anno di età e con obbligo di indossare il casco fino ai 18 anni. In caso di minori, la contestazione ed anche il relativo verbale, sarà rivolta ai genitori, quali esercenti la patria potestà. C’è anche il divieto di trasportare più persone sul velocipede. Obiettivo dei controlli è quello di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità sia di chi guida questi veicoli e sia degli altri utenti della strada, soprattutto quelli più deboli e cioè i pedoni. I controlli continueranno nei prossimi giorni.