Chiunque abbia una figlia o un figlio in età scolare sa bene quanto costi l’intero corredo scolastico ed il materiale didattico. Uno zaino del proprio personaggio preferito piuttosto che il diario di tendenza che hanno tutti i compagni sono piccoli “sogni” di tutte le bambine ed i bambini. Purtroppo, però, non tutte le mamme sono in grado di poter sostenere questa spesa per realizzarli. Ed è così che, l’associazione di promozione sociale, “Le amiche per le amiche” di Andria non si è fatta trovare impreparata al suono della campanella ed ha raccolto nei mesi e nelle settimane passate fondi per sostenere le mamme che vivono in situazioni di difficoltà. L’iniziativa si chiama “A scuola con le amiche” e consiste nella donazione di buoni spesa da 40 euro e buoni sconto per l’acquisto di materiale scolastico così come per libri didattici che potranno essere ritirati successivamente (una volta ricevuto il buono dall’associazione) presso la cartolibreria Inkart, in piazza Unità d’Italia ad Andria. I buoni, anche in questa settima edizione dell’iniziativa, saranno consegnati a mamme già seguite dall’associazione e comunque fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

“Grazie alle piccole donazioni ricevute in occasione della festa della mamma, con la vendita dei golosi ‘pastrotti’ di Openlightcaffè, ‘Cuore di mamma’, così come al successo riscosso nello Chic-nic delle amiche, vogliamo dare una mano a tante donne e mamme che con questo piccolo dono potranno fare gli acquisti per la scuola di cui propri figli hanno bisogno rendendo meno onerosa la spesa ad inizio dell’anno scolastico. Sappiamo che non è molto ma è ciò che riusciamo con le nostre sole forze a fare. Nella consapevolezza che, come diceva Madre Teresa di Calcutta, ‘quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano’ siamo anche convinte che, proseguendo della citazione, ‘se non ci fosse quella goccia all’oceano mancherebbe’. Per questo chiediamo a tutte le amiche che ne abbiano la possibilità di aiutarci a donare. Se potete, dateci una mano: abbiamo bisogno di tutte voi per aiutare tante mamme a rendere felici i loro bambini”, commenta Francesca Magliano, presidente dell’Aps “Le amiche per le amiche”.

Inoltre, le componenti dell’associazione provvederanno a donare a bambine e bimbini anche capi di abbigliamento in buono stato presenti nella boutique solidale delle amiche, anche questi frutto di donazioni.

“Nella boutique solidale ci sono capi di abbigliamento donati, selezionati dalle nostre esperte e ordinati proprio come avviene in un negozio. Solo che nel nostro caso le ‘clienti’ scelgono l’outfit per sé e per i loro bimbini gratuitamente”, conclude Magliano, illustrando solo una delle tante attività in cui le componenti dell’associazione sono impegnate.

“La boutique delle amiche” si trova ne “La casa delle amiche” che ha sede in via Podgora, 9, ad Andria ed è aperta previo appuntamento. Maggiori informazioni al 339.2212131.