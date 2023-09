Almeno per il momento la rotatoria di accesso al Borgo di Montegrosso non sarà rimossa. Il fronte temporale è però ancora incerto in attesa che, non solo vengano trovati i fondi necessari per completare il progetto con l’accesso facilitato alla borgata ma anche materialmente realizzati. Nel frattempo quella rotatoria non dovrebbe essere toccata dopo che negli scorsi giorni operai, della ditta appaltatrice dei lavori di ammodernamento della Strada Provinciale 2 tra Andria e la borgata, avevano iniziato le procedure per rimuoverla subito bloccati dall’intervento dei residenti. L’intervento della ditta si era reso in realtà necessario per dare seguito ad una ordinanza della Provincia BAT. Ieri però una riunione in Prefettura avrebbe chiarito diversi aspetti della vicenda a partire dal fatto che si deve attendere per eliminare la rotatoria. La matassa da sbrogliare nasce essenzialmente dalla natura del finanziamento ricevuto ormai molti anni fa dalla Provincia BAT per mettere in sicurezza l’arteria stradale e cioè quella di una strada a scorrimento veloce. Obiettivo nell’immediato, secondo una idea della Sindaca di Andria Giovanna Bruno, sarà quella di declassare il tratto con la rotatoria a strada comunale cedendo nel contempo alla provincia una strada di propria competenza come potrebbe esser la tangenziale.

Nel frattempo, nel corso della riunione di ieri, si è parlato anche del tratto di SP2 non ancora ammodernato: sembrerebbe che, a detta della provincia, sia in fase di pubblicazione un bando di gara per una manutenzione straordinaria del tracciato.

Il servizio su News24.City.