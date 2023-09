«Non è centro storico, non è estrema periferia. Qui è in via Bari pieno centro commerciale. Sono proprio curioso di vedere dalle telecamere la faccia del soggetto che ha pensato bene di mettere a disposizione della città questo bel materasso». Lo ha scritto in una nota sui social l’assessore all’Ambiente della città di Andria, Savino Losappio. Il responsabile dell’abbandono del materasso potrebbe essere identificato nelle prossime ore.