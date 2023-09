Il presidente del consiglio comunale di Andria, Giovanni Vurchio, ha chiesto all’assessore alla Sanità della Regione Puglia Rocco Palese un nuovo incontro per fare il punto sul futuro ospedale di Andria:

«Gent.mo Assessore, dopo l’ultimo incontro, risalente al 13 Marzo 2023 e svoltosi in Sala Consiliare sulla situazione generale del nosocomio “L. Bonomo” e lo stato dell’arte del Progetto “Nuovo Ospedale”, sul quale ci ha fornito rassicurazioni sulla disponibilità economica del progetto, ad oggi, non ci sono giunti ulteriori aggiornamenti. Come Rappresentante Istituzionale della mia Città, sono continuamente sottoposto a richieste da parte dei Consiglieri Comunali e dai Capigruppo Consiliari che li rappresentano. Considerato l’entità del Progetto e l’attesa da parte della Città di Andria di un’opera così importante, sono a richiederLe aggiornamenti sullo stato dell’arte del Progetto e sulle eventuali modifiche apportate al progetto originario. Qualora fosse disponibile, La invito a partecipare ad una Conferenza dei Capigruppo che provvederò a convocare in base alle sue esigenze. Fiducioso, attendo riscontro. Colgo l’occasione per ringraziarVi anticipatamente. Cordiali saluti».