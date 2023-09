Piani didattici personalizzati per gli alunni ad alto potenziale intellettivo. Un progetto che è già stato sperimentato con successo, a Monza, dalla dirigente scolastica Filomena Cannone, che vuole trasferire questo interessante modello formativo al terzo circolo “Cotugno” di Andria, la scuola dove si è insediata, in qualità di preside, lo scorso 1° settembre.

Più che un arrivo al plesso “Della Vittoria”, si tratta di un ritorno per la dirigente Filomena Cannone, poiché in questa scuola ha già insegnato all’inizio della sua carriera scolastica, diversi anni fa.

Di origini andriesi, laureata nell’ambito pedagogico, la dirigente Cannone ha insegnato per diversi anni nella scuola primaria, in seguito nella secondaria di primo grado “Vaccina” di Andria, come docente di Lettere, di sostegno, si è poi specializzata nell’insegnamento della Filosofia e nella scuola dell’infanzia. Titoli ed esperienze che hanno contribuito ad arricchire il suo percorso formativo e personale, culminato lo scorso anno con il primo incarico da dirigente scolastico in un istituto comprensivo di Monza.