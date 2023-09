Completati i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade extraurbane comunali della città di Andria, particolarmente dissestate. Ad intervenire sul tema l’assessore ai lavori pubblici (al quotidiano) l’Arch. Mario Loconte.

«Il piano di manutenzione rientra nella logica di una costante azione volta alla messa in sicurezza delle nostre strade su cui da troppi anni non venivano avviati progetti e relativi interventi di manutenzione straordinaria. Gli ultimi interventi eseguiti sulle arterie più periferiche si sono resi possibili grazie ad un finanziamento del Ministero degli Interni, per un importo di 80.000,00 euro, con il quale si è intervenuti sulle seguenti strade: S.C. 59 – via vecchia Canosa, (Contrada Zagaria), S.C. 66 – Tolonese (retro dell’Europark), S.C. 13 – via vecchia Barletta (tratto tra l’ex mattatoio e il ponte verso l’autostrada), S.C. 65 – Colonia agricola».

«Ribadiamo che la valutazione fatta, data la limitatezza delle risorse, è stata quella di dare un segnale concreto a particolari tratti delle strade extraurbane decisamente poco praticabili e su cui, soprattutto nella stagione invernale, gli agricoltori hanno seria difficoltà a raggiungere i propri terreni – spiega ancora l’Arch. Loconte – A tal proposito raccogliamo già l’apprezzamento da parte di numerosi agricoltori frequentatori di queste arterie cittadine. Questa mattina sono iniziati anche i lavori di rifacimento del manto stradale su via Muzio Scevola e via Ausonia. Si tratta, così come già preannunciato, dei lavori di rifacimento dei tratti stradali solo temporaneamente esclusi dal programma “Strada per strada”, eseguiti solo ora da Enel che nel frattempo ha potuto operare per dare seguito ad ulteriori interventi finanziati dal PNRR per il miglioramento dei sottoservizi».

«L’obiettivo dell’Amministrazione Bruno è quello di rendere la manutenzione delle strade una costante nella programmazione annuale – conclude Loconte – Siamo costantemente a lavoro nell’opera di pianificazione mediante specifici fondi, esterni e di bilancio interno, per rendere concreta la messa in sicurezza delle nostre strade. Ringrazio il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni per l’importante lavoro svolto e per quello futuro»