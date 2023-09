L’impatto tremendo frontale tra la sua Ford Focus ed un tir non ha lasciato scampo ad un 39enne originario di San Ferdinando che ieri sera stava percorrendo la SP2, alla periferia di Andria, in direzione Canosa. Uno scontro, avvenuta poco dopo le 19,30, che non ha provocato altri feriti se non lo stato di shock dell’autista del mezzo pesante che si è subito attivato per i soccorsi. Immediato, in realtà, l’arrivo sul posto di una equipe sanitaria del 118 che era in transito in quella zona dopo aver terminato un altro intervento ma per il 39enne non c’è stato nulla da fare.

Estratto dalle lamiere con l’ausilio dei vigili del fuoco non si è potuto far altro che constatarne il decesso. Sull’accaduto indagano carabinieri e polizia locale di Andria che ieri sera hanno lavorato a lungo prima di poter ristabilire completamente la viabilità di un’arteria chiusa per diverse ore. In quel punto, l’unico della SP2 ancora non ammodernato alla periferia di Andria, esattamente 24 ore prima un altro incidente particolarmente grave con una vettura ribaltatasi con a bordo quattro persone tutte ferite.