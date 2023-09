«Devo essere sincera, dopo le lacrime del sindaco Decaro e un discorso (che come lui stesso ha sostenuto) poco consono per l’inaugurazione della Fiera del Levante, a riportarmi all’amara realtà, che tutti i pugliesi vivono, è stato il presidente Emiliano quando in un passaggio ha testualmente detto: ‘Sono in costruzione avanzatissima due nuovi ospedali a Monopoli-Fasano e a Taranto, altri tre sono in fase avanzata di progettazione a Maglie-Melpignano, Andria e a Corato-Terlizzi-Molfetta e per questo ringrazio il Governo che sta collaborando fattivamente a questa titanica impresa’». Inizia così la nota stampa della deputata di Fratelli d’Italia Mariangela Matera che dopo l’inaugurazione della Fiera del Levante pone il focus su alcuni passaggi del discorso del Presidente Michele Emiliano.

«Sono sobbalzata sulla sedia e mi sono chiesta: ma sull’ospedale di Andria mi devo essere persa qualcosa… perché la progettazione non è avanzata per niente! Emiliano ha raccontato una realtà che non esiste. Gli ospedali di Monopoli e Taranto sono in forte ritardo sulla tabella di marcia, ma sono stati oggetto di numerose inaugurazioni ogni qualvolta c’è stata una campagna elettorale. Mentre le tre progettazioni, oltre Andria, Maglie e Nord Barese, sono ancora oggetto di osservazioni e ostacoli, tant’è che lunedì prossimo tornano in Commissione regionale al Bilancio per i tanti problemi che ci sono. Ma, ormai, il presidente Emiliano vive in una realtà tutta sua con un solo nemico: il ministro Fitto, anche oggi ha dedicato a lui metà del suo discorso raccontando che se non gestisce SOLO lui i 4,6 miliardi del FSC non ci sarà sviluppo per la Puglia. E, invece, scommettiamo che con la co-gestione di Palazzo Chigi la Puglia crescerà molto di più… a scapito di qualche poltrona, incarico e affidamento lavoro a qualche amico di Emiliano?».