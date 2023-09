E’ tutto pronto per l’esordio nel campionato di Serie D, girone H, della Fidelis Andria oggi in campo allo stadio “Degli Ulivi” contro il Nardò, grande protagonista della passata stagione. Si parte con la prima 1^ giornata della nuova stagione. Per i biancazzurri del neo tecnico Francesco Farina esordio subito impegnativo con i neretini guidati da Nicola Ragno. Quasi 3mila spettatori presenti.

FIDELIS ANDRIA – NARDO’: 3-0 (7′ pt Cecere; 2′ st, 13′ st Sasanelli)

Fidelis Andria, 4-3-3: Baietti; Telera (45′ Pollidori), Donida, Giambuzzi, Padalino; Bottalico, Cecere (45′ st Calzolaio), Feola; Sasanelli (30′ st Riefolo), Scaringella (25′ st Burzio), Strambelli (39′ st Jefferson).

A disposizione: Fratti, Donoso, Martinez, Quitadamo. Allenatore Francesco Farina.

Nardò: Provitolo, De giorgi, Gennari (45′ st Urquiza), Lanzolla (k), Dambros (14′ st Melillo), Ferreira, D’Anna (25′ st Dammacco), Ciannamea, Rossi (8′ st Inguscio), Addae (37′ st Guadalupi), Russo.

A disposizione: Furnari, Mariani, Doria, Milli. Allenatore Nicola Ragno.

1′ Partiti!

7′ Fidelis in vantaggio: Cecere calcia di prima intenzione (con l’esterno destro) e mette il pallone all’incrocio, dove il portiere non può arrivare! 1-0

14′ Ammonito Russo (N), fallo su Scaringella

17′ Occasione Fidelis: Bottalico sfonda centralmente, palla in area per l’inserimento Scaringella che viene murato da difesa e portiere in calcio d’angolo

27′ Conclusione di Bottalico da fuori area, pallone di poco a lato, sulla sinistra di Provitolo

30′ Angolo Nardò calciato da D’Anna e colpo di testa di De Giorgi centrale e facile per la presa di Baietti

33′ Occasione Nardò: azione insistita degli ospiti, pallone a Dambros in area che calcia toccando l’esterno della rete. Sfera a lato davvero di poco

36′ Ammonito D’Anna (N) per trattenuta prolungata su Strambelli

38′ Ammonito Addae (N) per fallo su Bottalico

45′ Assegnati 3 minuti di recupero

48′ Fine primo tempo, Fidelis che chiude in vantaggio i primi 45 minuti di gioco

SECONDO TEMPO

1′ Si riparte al “Degli Ulivi”. Conduce la Fidelis 1-0 sul Nardò davanti a quasi 3mila spettatori

1′ Occasione Nardò! Rossi crossa in mezzo per Ferreira che aggancia davanti a Baietti, conclusione e grande parata di Baietti che salva il punteggio. Pallone in corner. Difesa della Fidelis non bene nella circostanza

2′ Gol di Sasanelli, la Fidelis raddoppia! Colpo di testa su cross dalla destra. 2-0

8′ Sostituzione Nardò: esce Rossi, entra Inguscio

13′ 3-0 Fidelis Andria! Sasanelli in contropiede firma il tris al “Degli Uvili”. Rasoiata sul palo lontano, nulla può Provitolo

14′ Cambio Nardò: esce Dambros, entra Melillo

16′ Contropiede Fidelis: due contro due, Scaringella serve Bottalico in area che rientra sul destro e calcia male a lato

20′ Altro contropiede Fidelis guidato da Cecere. Il classe 2005 calcia a giro dal limite, parata in presa di Provitolo

25′ Cambio Fidelis Andria: esce Scaringella, entra Burzio

25′ Cambio Nardò: esce D’Anna, dentro Dammacco

30′ Cambio Fidelis: Esce Sasanelli per crampi, entra Riefolo

32′ Ammonito Melillo (N) per fallo su Strambelli

35′ Cecere conquista palla e calcia dai 30 metri, pallone a lato di non molto

37′ Cambio Nardò: esce Addae, entra Guadalupi

39′ Cambio Fidelis: esce Strambelli, entra Jefferson

44′ Conclusione di Ferreira, Baietti respinge in qualche modo

45′ Cambi Fidelis: fuori Cecere e Telera, dentro Calzolaio e Telera

45′ Cambio Nardò: fuori Gennari, dentro Urquiza

45′ Concessi 4 minuti di recupero

48′ Punizione Nardò, calcia Dammacco. Sugli sviluppi Baietti respinge la conclusione di Ciannamea

49′ Finale dal “Degli Ulivi”, la Fidelis batte 3-0 il Nardò