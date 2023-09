Prima giornata al PalaFlorio di Bari con il CALCIT di Andria al fianco della Nazionale Italiana di Volley grazie all’invito del comitato Fipav Puglia.

“Una serata di gioia per la vittoria della Nazionale di Fefè De Giorgi contro la Macedonia ma anche una serata di gioia per i tanti giovani e meno giovani a cui abbiamo potuto spiegare alcune regole fondamentali per un corretto stile di vita” ha spiegato il Presidente del Calcit Nicola Mariano. Oggi si prosegue e così sarà anche martedì 12 settembre in occasione dei quarti di finale.