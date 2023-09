Considerando i campionati che hanno vinto in due, si sfiora quota 20. Per questo Fidelis Andria-Nardò, uno dei piatti più pregiati della prima giornata nel girone H di Serie D, è anche Francesco Farina contro Nicola Ragno. Incrocio tra due degli allenatori di maggior successo della categoria, che si ritroveranno da avversari a tre mesi e mezzo dall’ultima volta: 21 maggio 2023, semifinali playoff di raggruppamento, stadio Giovanni Paolo II. Il Nardò di Ragno supera per 2-0 il Barletta di Farina. 112 giorni dopo, Ragno è ancora sulla panchina granata nonostante le incomprensioni delle scorse ore, superate dopo una serie di confronti, e Farina si è spostato di 10 chilometri, passando dal biancorosso della Città della Disfida al biancoazzurro di Andria. Il loro percorso si è incrociato anche nei discorsi di calciomercato: il nome di Ragno a inizio estate era stato associato proprio al Barletta. Farina guarda oltre e si concentra solo sul presente.

L’avvio di stagione di Fidelis e Nardò è stato differente: Strambelli e compagni in Coppa hanno prima superato per 3-0 il Gravina poi hanno superato ai rigori dopo una partita senza reti il Martina. Il team salentino ha invece avviato il suo cammino nella stagione 2023/24 con una sconfitta per 2-0 sul campo del Casarano. A far dibattere, al di là della tappa di esordio in campionato, è il calendario. Soprattutto in casa Fidelis: nelle prime sei giornate sarà tempo di incrociare Nardò, Casarano e Team Altamura.

Capitolo formazione: nella Fidelis c’è il dubbio Telera al centro della difesa. Se recupera, gioca lui al fianco di Donida. In alternativa ci sono due opzioni: l’inserimento di Pollidori o l’accentramento di Giambuzzi con Riefolo che sarebbe schierato da terzino destro. In questo caso davanti si libererebbe un posto per Burzio al posto dell’under Sasanelli. Nardò con il 3-5-2: da non escludere gli inserimenti di Guadalupi in mezzo al campo e Ferreira in attacco per uno tra Dambros e Dammacco. Prevista un’ottima cornice di pubblico. Start alle 16.