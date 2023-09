Incidente mortale questa sera alla periferia di Andria sulla SP 2 nel tratto che porta a Canosa ma non ancora ammodernato. Scontro frontale tra una vettura, una Ford Focus ed un tir. Immediati i soccorsi grazie all’intervento di una equipe sanitaria del 118 e dei vigili del fuoco ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il giovane conducente della vettura. Sul posto anche carabinieri e polizia locale di Andria per i rilievi. Strada completamente chiusa. Il punto dell’incidente è praticamente lo stesso di ieri sera quando una vettura si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento