«Una serie di misure dirette a creare, nelle aree del Sud Italia, le migliori condizioni per la crescita e lo sviluppo del tessuto economico. Nel provvedimento, inoltre si unificano le 8 Zes creandone una unica e migliorando, cos?, il raccordo e l’armonizzazione dell’azione sul territorio. Per far funzionare in modo ottimale quest’area, grazie all’impegno su questo fronte del ministro Fitto, arriveranno 2.200 funzionari che rafforzeranno la capacità amministrativa di Regioni e comuni coinvolti. Nonostante l’ottimo lavoro del Governo Meloni il centrosinistra, e nello specifico quello pugliese che è il mio territorio di riferimento, non perde occasione per criticare senza, peraltro, offrire valide alternative. Rispedisco al mittente le critiche sterili certa che il percorso intrapreso vada solo nella direzione di creare condizioni migliori per tutta la nostra Nazione, senza distinzioni di appartenenza geografica».