Oltre 300 partite tra i professionisti con circa 100 gol all’attivo tra serie C e Serie B ma anche una stagione, la scorsa, da protagonista nel Catania grandi firme nel girone I di serie D in cui sono state 22 le presenze con 8 reti all’attivo. E’ Jefferson Andrade Siqueira, da tutti conosciuto come Jefferson, da oggi un attaccante della Fidelis. Accordo raggiunto nel pomeriggio con il centravanti brasiliano di grande forza fisica e con il fiuto del gol. Vestirà la maglia numero 79. Monza, Casertana, Padova, Teramo, Catanzaro, Monopoli, Viterbese, Livorno e Latina tra le squadre in cui è stato protagonista Jefferson che nel suo palmares ha anche una presenza nella Copa Sudamericana, la vittoria di una Coppa Italia di serie C e quasi 60 presenze nella serie cadetta.