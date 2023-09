Questa mattina, a seguito di convocazione ufficiale, nella sede dell’assessorato allo sviluppo economico della Città di Andria, si è tenuta la riunione con in rappresentanti di categoria degli spettacoli viaggianti. La riunione ha chiarito che il Luna Park si terrà come tutti gli anni in Via Martiri di Belfiore. «Mai nessuno aveva ipotizzato una diversa collocazione – spiega Cesare Troia, l’assessore alle radici – eventuali altri luoghi erano frutto della fantasia di qualcuno».

Nel corso della riunione è stato illustrato tutto il procedimento amministrativo con la susseguente graduatoria «alla quale non sono state mosse osservazioni», ha voluto ribadire Troia.

Nel contempo l’assessore ha chiesto agli stessi rappresentati di individuare una nuova area da destinare agli spettacoli viaggianti per i prossimi anni da inserire nel nuovo piano del commercio, poichè l’area attuale di via Martiri di Belfiore sarà interessata da riqualificazione urbana prevista con i PINQUA.