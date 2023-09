Educare all’inclusione. Questo è l’obiettivo di “Hi Nic Human’s Inclucation – Noi insieme consapevolmente” presentata ieri mattina, martedì 5 settembre, nella sala nel Museo del Confetto ad Andria alla presenza della Consigliera Regionale, delegata alle politiche culturali, Grazia di Bari.

La neo associazione con sede ad Andria, ma operativa sul tutto il territorio regionale e nazionale, nasce da un bisogno vissuto in prima linea dal dott. Nicola Basile, nonché Presidente della neo Associazione “Ho deciso di aprire questa associazione visto la mia esperienza di non inclusione che ho vissuto nell’età scolastica. Da questa esperienza è nata anche la mia tesi di laurea magistrale, sull’educazione all’inclusione, e avendo già realizzato un’iniziativa lo scorso che ha registrato una larga partecipazione, abbiamo deciso di fondare un’associazione che si occupi principalmente di inclusione, su spinta anche del prof. Marxiano Melotti dell’Università Nicolò Cusano”

“NIC” è l’acronimo di “Noi Insieme Consapevolmente” spiega il Presidente “mentre Hi, che tradotto in italiano significa “Ciao”, è la forma base di saluto e quindi il saluto è la prima forma di comunicazione. Crediamo che l’inclusione parta appunto da questa prima forma di saluto e che solo salutandoci si può mettere in comunicazione con l’altro e iniziare a fare inclusione”

L’associazione ““Hi Nic Human’s Inclucation – Noi insieme consapevolmente” si occupa principalmente di educazione all’inclusione attraverso progetti, eventi, workshop e rafforzando la rete sia con associazioni che con imprese e istituzioni locali, regionali e anche nazionali.

A presentare l’associazione in collegamento da Milano, anche il Presidente Onorario di “Hi Nic Human’s Inclucation – Noi insieme consapevolmente” , il prof. Marxiano Melotti, docente universitario della Nicolò Cusano di Roma, avvalendosi così anche di figure di pregio scientifico.

La presenza del prof. Marxiano Melotti nella neo associazione “Hi Nic Human’s Inclucation – Noi insieme consapevolmente” nasce anche da una forte legame con il Presidente dott. Nicola Basile così come spiega il Presidente “E’ stata la prima persona che effettivamente mi ha incluso mi ha fatto sentire incluso nell’università. È stato lui il relatore delle mie tesi, anche magistrale ed è stato lui che ha fortemente creduto e voluto il progetto di aprire di questa associazione motivo per cui è stato nominato presidente onorario”.

A confermarlo è lo stesso prof. Marxiano Melotti che durante la presentazione ripercorre alcuni aspetti importanti della nascita dell’associazione e sottolinea “Nicola è una persona semplice e straordinaria, determinata e coraggiosa. Sono sicuro voi nei prossimi mesi, nei prossimi anni imparerete a conoscere. Sono sicuro che sarà uno dei protagonisti del territorio. Io ho avuto il piacere di conoscere Nicola nel suo percorso universitario a suo tempo sono stato relatore di sue tesi di lavori dedicati all’educazione all’inclusione. Inclusione di persone fragile, di categorie marginalizzate, migranti, carcerati e ragazzi speciali. In questi anni l ho visto crescere e perseguire i suoi sogni con coraggio e determinazione sempre maggiore fino a fondare quest’associazione. Sono contento di collaborare con lui ora, non più con un rapporto docente studente ma alla pari. Di poter ascoltare le sue idee e accompagnarlo nel metterle in atto”

A sostenere la neo associazione “Hi Nic Human’s Inclucation – Noi insieme consapevolmente”, vi è anche un’altra prestigiosa collaborazione anche in campo imprenditoriale: si tratta della storica impresa locale “Giovanni Mucci” che sin da subito ha mostrato un grande sensibilità e interesse per l’educazione all’inclusione.

“La collaborazione con la ditta Mucci è nata da una nostra semplice richiesta di collaborazione che è subito sfociata in protocollo d’intesa che mira all’inclusione anche nel mercato del lavoro. Il protocollo in fase di lavorazione sarà presentato e sottoscritto il prossimo 21 settembre” spiega il Presidente dott. Nicola Basile e aggiunge “È inutile dire che sono molto emozionato da questa collaborazione in quanto si parla di stage formativi per ragazzi speciali che potranno sfociare in un vero e proprio posto di lavoro”.

È evidente che questi mesi, i volontari della neo associazione non hanno perso tempo, hanno lavorato su più fronti, senza tralasciare nulla, neanche il logo che da oggi li rappresenta “ Ci tengo a soffermarmi sul nostro logo a descriverlo” spiega il Presidente, dott. Nicola Basile “Intanto il colore giallo, riconosciuto come il colore dell’inclusione e poi, come si può notare, ci sono dei pezzi di puzzle colorati proprio per significare la diversità, ognuno un colore diverso che però si può fondere con altri colori. Poi c’è un cuore dove sono racchiusi i pezzi di puzzle. Il cuore perché noi siamo convinti che senza l’amore non si può fare inclusione” e aggiunge “Questo cuore è un abbraccio perché noi vogliamo includere tutti insieme in un unico abbraccio tutta l’umanità. Quindi questo logo incarna i valori e il messaggio dell’associazione” e precisa “Il logo è stato realizzato in forma gratuita dall’architetto art e designer Anna dell’olio in collaborazione a quattro mani con Giorgia Nesta per cui li ringraziamo pubblicamente di questo dono”

Infine conclude “Sono onorato di questo progetto, è stato un mio sogno. Oggi questo sogno diventa realtà auspico che l’associazione possa realizzare qualcosa di concreto e lasci qualcosa di concreto alla città di Andria e non solo e soprattutto alle persone speciali perché quello che ho vissuto io non si verifichi più per questo auguro buon lavoro a me e a tutti i componenti dell’associazione”