In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, Il Presidente del Consiglio Comunale AUGURA agli studenti e agli insegnanti «un buon anno, ricco di successi e opportunità di apprendimento. E’ un momento emozionante soprattutto per i nuovi alunni che iniziano il loro percorso scolastico. Auguro loro un fantastico inizio e tante esperienze di apprendimento positive. Auguro a tutti i dirigenti scolastici un anno di successi e di guida efficace nelle loro istituzioni, contribuendo così al miglioramento dell’istruzione per gli studenti. Buon lavoro!

Dopo la pausa agostana, anche le attività consiliari sono entrate nel vivo. Le commissioni hanno ripreso il loro importante lavoro di studio dei provvedimenti da portare in Consiglio Comunale. Oltre al riconoscimento di alcuni debiti f/bilancio, l’unico provvedimento concluso e licenziato dalle commissioni il 24/7 è quello relativo al “Regolamento Comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni”. Mentre, sono già a disposizione delle commissioni consiliari, i provvedimenti che riguardano “la modifica al regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale”, il “Progetto di ristrutturazione e cambio della destinazione d’uso da edificio scolastico—scuola superiore dell’obbligo– a residenza sociosanitaria in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici”, “Variazioni d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025—ratifica della deliberazione di giunta comunale”. Siamo in attesa di ricevere la importantissima Proposta di deliberazione riguardante il Piano Sociale di Zona –sistema integrato di interventi e servizi—, attualmente al vaglio della Regione e che vedrà, successivamente, coinvolti una rete di attori (Comune, Azienda sanitaria, associazioni, cooperative sociali, gruppi di volontariato, Cooperative sociali, ecc..);

È un momento importante per il governo locale e per tale ragione auguro a tutti i membri del Consiglio Comunale una stagione di lavoro produttiva e decisioni sagge per il bene della comunità».