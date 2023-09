Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Dora Conversano, con un messaggio al mondo della scuola in vista del nuovo anno scolastico:

«“Io penso che per gli educatori autentici niente è impossibile: se noioffriamo ai bambini, ai ragazzi una scuola capace di trasformare le diversità in valori positivi, può avvenire il cambiamento della società al suo interno. Soltanto così i bambini, i ragazzi d’oggi… possono diventare cittadini responsabili, motivati, educati”. (Mario Lodi)

Carissimi Dirigenti,

Docenti, Studenti, Personale non docente ed amministrativo di tutte le scuole di ogni ordine e grado: buona ripartenza a tutti voi!

E’ davvero prezioso essere consapevoli di quanto sia indispensabile, arricchente e splendido il percorso che la scuola offre momento per momento, giorno per giorno, anno per anno ai bambini, ai ragazzi, ai giovani e anche ad ognuno di noi.

La “reale grandezza” del percorso formativo ed educativo che arricchisce ciascun essere umano, a partire dai più piccoli, è davvero qualcosa che concretamente dovremmo tutti sentire e toccare con mano.

Pensando all’avvio di questo anno scolastico nuovo, mi è tornata in mente questa riflessione del pedagogista Mario Lodi che più volte nei suoi interventi ha sottolineato l’unicità della scuola soprattutto quando è fondata sull’educare, sul formare, sull’ascoltare insieme più che “solo” sull’insegnare.

Ed è vero: per chi lavora nella scuola, in maniera concreta giorno per giorno, niente è impossibile, o meglio, tutto è indispensabilmente arricchente.

E allora è con questa prospettiva davvero preziosa dell’arricchente valore della scuola, che vorrei inviare a tutti i Dirigenti, ai docenti, a tutti gli studenti (bambini, ragazzi e giovani) e a tutto il personale non docente e amministrativo i miei carissimi auguri per un anno scolastico nuovo e ricco di percorsi e valori belli e positivi.

Sappiamo benissimo, e lo sperimentiamo giorno per giorno, che la scuola non è limitata e racchiusa dentro confini e orari precisi: li oltrepassa, va decisamente “oltre”.

Il percorso formativo è una proposta educativa che abbraccia tutta la vita di ogni singolo alunno e di ciascuno di noi che realizza e sperimenta insieme il cammino.

Come dice Papa Francesco “L’educazione è una realtà dinamica, è un movimento che porta alla luce le persone…ogni cambiamento ha bisogno di motivazioni e, soprattutto, di un cammino educativo… Educare è un atto d’amore, è dare vita”.

Allora ripartiamo insieme ricordando giorno per giorno che l’educazione è anche un atto di speranza che aiuta a spezzare il circolo vizioso dello scetticismo dentro concezioni e atteggiamenti contrari alla dignità dell’essere umano.

E ricordiamo ancora che l’educazione, la formazione umanizzano noi e il mondo perché aiutano ad uscire dall’individualismo, ad apprezzare la ricchezza delle diversità e a scoprire giorno per giorno la bellezza di crescere insieme».