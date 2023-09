Conoscere i rischi connessi alla balneazione e formare tutta la catena dei soccorsi in mare in caso di necessità. Dopo Molfetta e Margherita terza esercitazione a nord di Bari in Puglia svolta grazie all’accordo nazionale tra Misericordie d’Italia e Capitaneria di Porto questa volta sulla spiaggia di Barletta con “E-state sicuri”. Un protocollo d’intesa che continua a dare i suoi frutti attraverso l’impegno di Area Emergenze della Federazione delle Misericordie di Puglia e la Guardia Costiera pugliese. Ampio il coinvolgimento che ha previsto anche la partecipazione del Nucleo Sommozzatori delle Misericordie di Puglia, la storia associazione AVSER di Barletta ed il ruolo essenziale dei vigili del fuoco con il nucleo di soccorso acquatico del comando provinciale della BAT munito di moto d’acqua. Oltre una cinquantina tra volontari, militari e vigili del fuoco impegnati non solo nella fase dell’esercitazione vera e propria ma anche, successivamente, in una attività informativa nei confronti della cittadinanza.

Una simulazione di intervento che ha richiamato volontari da tutta la provincia BAT ed oltre e che ha poi coinvolto direttamente i bagnanti presenti all’interno del Lido Mennea sul litorale barlettano. Un’azione che permette ancora una volta di lavorare sulla formazione all’intervento da parte della catena di salvataggio e sulla consapevolezza dei rischi da parte della popolazione. La protezione civile è, essenzialmente, prevenzione.

