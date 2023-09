La Fidelis Andria accede al secondo turno di Coppa Italia Serie D. Battuto al “Tursi” il Martina dal dischetto (1-3). Ci sono voluti, infatti, i calci di rigore per decidere la sfida conclusa a reti inviolate al termine dei 90 minuti di gioco. A segno Strambelli, Giambuzzi e Martinez dagli 11 metri. Protagonista anche Baietti tra i pali.

Tante occasioni per i biancazzurri di Francesco Farina. Da segnalare anche un gol non convalidato agli andriesi (la palla sembrava aver passato interamente la linea di porta, sugli sviluppi di un calcio d’angolo). Una prestazione comunque di sostanza e buona forma fisica permettono di guardare con fiducia all’esordio in campionato in programma nel prossimo fine settimana.