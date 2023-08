Sono tanti i centravanti associati in questa sessione di mercato alla Fidelis Andria: non è un mistero che l’obiettivo principale del club biancoazzurro fosse Dardan Vuthaj, ex Foggia corteggiato per settimane che alla fine ha però preferito la Serie C e il Crotone. Un numero 9 il club biancoazzurro lo ha però già in casa, e i colori e gli umori del Degli Ulivi li conosce molto bene: è Michele Scaringella, tra i protagonisti del turno preliminare di Coppa Italia. E’ stato lui ad aprire le danze nel 3-0 al Gravina, per un avvio di stagione nel segno della fiducia e della consapevolezza, ingredienti necessari per chi indossa una delle maglie più pesanti in una squadra.

Il minuto buono sulla ruota di Scaringella è stato il 14′ di Fidelis Andria-Gravina: combinazione meravigliosa sull’asse Strambelli-Bottalico, con scavetto del primo e inserimento del secondo, e un pallone solo da spingere nella porta vuota per il centravanti. Festa moderata, nel rispetto del passato gialloblù, ai piedi della Curva Nord del Degli Ulivi per l’attaccante, che nove minuti prima aveva già fatto gol su assist di Giambuzzi ma risultando in posizione irregolare. Una storia riscritta dopo 812 giorni: tanti ne erano trascorsi dall’ultimo gol del 28enne coratino con la Fidelis Andria, il 6 giugno del 2021 in un 2-0 al Lavello. Con la maglia biancoazzurra, quella indossata più volte in carriera, è andato a segno 11 volte in 54 partite, considerando anche l’esperienza in C. Francesco Farina lo ha voluto ad Andria dopo l’esperienza congiunta di Barletta. Dove ne ha apprezzato per sei mesi la capacità di liberare spazi e di sacrificarsi per la squadra.

Sentirsi al centro del progetto tecnico a prescindere dai gol che si realizzano. Una filosofia che Farina sta trasmettendo alla sua Fidelis. E mentre la squadra cerca un altro centravanti, Scaringella risponde con l’unica ricetta che ha sempre conosciuto in carriera: il lavoro sul campo. E domenica prossima alle 18 nella trasferta del Tursi di Martina, partita trasmessa in diretta su Telesveva (canale 18 e canali social) al centro dell’attacco biancoazzurro ci sarà lui.