E’ una Fidelis che convince all’esordio assoluto stagionale in una competizione ufficiale come la Coppa Italia di Serie D. Nel turno preliminare è vittoria rotonda per 3 a 0 contro il Gravina in un derby che si ripeterà naturalmente anche in campionato. Farina deve rinunciare a Pollidori e Burzio ancora acciaccati ma resta sul suo 4-3-3 con Strambelli, Scaringella ed il giovane Sasanelli in avanti. Centrocampo con Cecere, Feola e Bottalico mentre in difesa spazio a Donida e Telera centrali. Modulo identico dall’altro lato con Catalano che schiera l’attacco pesante con Puntoriere, Santoro e capitan Chiaradia in avanti.

Ma sin dall’inizio la sfida vira dalla parte della Fidelis davanti ad oltre 1500 spettatori accorsi al “Degli Ulivi” in una serata di gran caldo ed afa. Strambelli apre il suo personalissimo show colpendo l’incrocio dei pali direttamente su calcio d’angolo dopo neanche due minuti di gioco. Al 5’ è Scaringella a siglare il vantaggio dopo un’azione tutta di prima partita dall’assist con la rabona di Srtrambelli ed il cross profondo di Giambuzzi da destra. Per l’assistente di gara è però off side. Rete annullata e Fidelis che non si scompone. Santoro dall’altro lato si libera bene e calcia centrale attento Baietti. Ma all’alba del quarto d’ora arriva il gol valido della Fidelis: Strambelli illumina ancora una volta per Bottalico che in area tocca facile per Scaringella che tutto solo batte Iurino. Il vantaggio allenta la morsa dei padroni di casa ed il Gravina prova ad approfittarne con Santoro il cui tiro questa volta è decisamente più pericoloso, salva tutto Baietti in corner. Alla mezz’ora altra perla di Strambelli che d’esterno coglie la traversa da posizione defilata a destra. L’azione poi prosegue con il tiro di Bottalico bloccato da Iurino. Due minuti dopo arriva anche il raddoppio: il solito Strambelli crossa al centro questa volta da sinistra per il perfetto stacco di Donida che batte Iurino. Santoro dall’altro lato prova subito a riaprirla sfruttando un errore in fase di disimpegno di Telera, ma la difesa si chiude rapidamente e Baietti è attento. Al 38’ la gara si chiude: Padalino lancia in profondità per Strambelli che tutto solo mette a sedere due difensori del Gravina e segna con il mancino il tris.

Nella ripresa la gara vive sui cambi e su ritmi decisamente più compassati. Baietti dice subito di no a Puntoriere per un Gravina più intraprendente. Ma è Giambuzzi dall’altro lato ad allargare troppo il destro sempre su assist di Strambelli. Standing ovation alla mezz’ora per l’uscita del fantasista numero 10 della Fidelis e tempo di vedere anche il terzo legno di giornata con Giambuzzi direttamente su calcio di punizione. Domenica prossima la Fidelis affronterà nel primo turno di Coppa Italia il Martina questa volta in trasferta al “Tursi”. Altro impegno importante prima dello start ufficiale del campionato.