Parte oggi, giovedì 24 agosto la prevendita dei tagliandi di accesso al match tra Fidelis Andria e Gravina, valido per il turno preliminare di Coppa Italia Serie D. La gara sarà domenica 27 agosto con inizio alle ore 20 allo Stadio “Degli Ulivi”. I biglietti saranno in vendita sul circuito Vivaticket (online e punti vendita). Il botteghino a disposizione per la vendita dei biglietti sarà quello lato Tribuna Centrale.

INFO UTILI

Si ricorda che per l’accesso allo Stadio “Degli Ulivi”, oltre al biglietto, il tifoso deve portare con se il documento di riconoscimento in corso di validità. I minori di anni 10, pur non pagando l’ingresso, possono accedere all’impianto solo se accompagnati ed in possesso di titolo d’accesso.

PREZZI BIGLIETTI

• Tribuna Centrale 25€ / Under16-Over65-Donne 20€

• Tribuna Laterale 15€ / Under16-Over65-Donne 10€ / Under 10 gratis

• Curva Nord 10€ / Under16-Over65-Donne 5€ / Under 10 gratis

• Ospiti Prezzo unico 10€

Prezzi dei biglietti inclusi di diritti di prevendita

PUNTI DI PREVENDITA VIVATICKET

• Botteghino Lato Tribuna Stadio “Degli Ulivi” giovedì 17-20 | venerdì 9,30-12,30 / 16.30-19.30 | sabato 9,30-12,30 / 16.30-19.30 | domenica 9,30-12,30 /15-17

• “Non solo caffè food” – via Antonio Da Villa, 4.

• Tabaccheria del Corso – Corso Cavour, 79.

• Agenzia Erredì, via Verdi 87.

INFO SETTORE OSPITI

La vendita del settore ospiti è libera. Si concluderà come da normativa alle ore 19:00 di sabato 26 agosto. Costo unico 10 euro diritti di prevendita compresi.

PROCEDURA DI ACCREDITO STAMPA PER LA GARA FIDELIS ANDRIA – GRAVINA

In occasione della gara Fidelis Andria – Gravina di domenica 27 agosto alle ore 20 allo stadio “Degli Ulivi”, le richieste di accredito stampa dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE inviando una mail all’indirizzo [email protected]. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 25 agosto 2023. Le richieste, come detto dovranno obbligatoriamente essere redatte su carta intestata della testata giornalistica a firma del Direttore Responsabile e riportare su di essa tassativamente il nominativo (cognome e nome), il luogo e la data di nascita degli intestatari dell’accredito, il numero di iscrizione all’Albo dei Giornalisti e fotocopia di un documento d’identità e del tesserino dell’Ordine dei Giornalisti. Le richieste pervenute in modalità diverse da quelle indicate, e/o oltre i termini indicati, e/o incomplete dei dati e della modulistica obbligatoria, non saranno prese in considerazione.

ACCREDITI AIA/FIGC/CONI

Inviare una richiesta allegando documento d’identità e documento di tesseramento o tesserino all’indirizzo email [email protected] entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 25 agosto 2023.

FOTOGRAFI

Gli accrediti ai fotografi saranno concessi a discrezionalità della società. I fotografi che vorranno accedere sul rettangolo di gioco dovranno presentarsi almeno mezz’ora prima del fischio d’inizio esibendo il regolare documento di identità. Verrà consegnata loro una pettorina numerata che dovrà essere riconsegnata al termine della gara. La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo email: [email protected] entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 25 agosto 2023.