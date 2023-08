Un buon test per la Fidelis Andria che al “Degli Ulivi” supera l’Unione Calcio Bisceglie con il risultato di 9 a 1 con buone indicazioni dal punto di vista tattico e tecnico. In particolare gli under con Sasanelli su tutti a metter a referto anche una doppietta. Assenze importanti per Farina che deve rinunciare a Burzio e Pollidori impegnati in un allenamento differenziato. In avanti, nel 4-3-3 Scaringella, Strambelli e Sasanelli. Feola e Bottalico con Cecere nella zona nevralgica del campo. Di contro il 4-2-3-1 di Angelo Monopoli con Saani boa centrale in avanti. Dopo meno di un quarto d’ora è Bottalico con un tiro secco dal limite a portare in vantaggio una Fidelis decisamente più in palla delle ultime uscite.

Nulla da fare per l’andriese Lullo. Un minuto dopo arriva il raddoppio con una lunga discesa di Donida bravo poi a smarcare Sasanelli tutto solo per battere l’estremo difensore biscegliese. Giambuzzi coglie la traversa su di un tiro sporcato da un difensore mentre sugli sviluppi del corner è Feola ad arrotondare su sponda di Donida. Strambelli coglie la traversa complice anche una deviazione decisiva di Lullo ma il fantasista andriese è preciso al 35’ nel servire Scaringella che segna il poker. Nel finale è Sasanelli a fissa il punteggio sul 5 a 0 nel primo tempo. Tante sostituzioni nella ripresa con Scaringella che segna subito la sua doppietta su assist del neo entrato Martinez. Quitadamo sigla il gol del sette a zero su tiro secco dal limite. Lo stesso Martinez prima si procura e poi trasforma un calcio di rigore mentre Lauriola coglie un clamoroso palo a tu per tu con l’estremo difensore ospite. Scianaro su assist del solito Martinez arrotonda il risultato sul 9 a 0 al 35’. Allo scadere è un calcio di rigore trasformato da Di Palma a valere l’unico gol dell’Unione Calcio.