«Buona nuova settimana. Conclusa la pausa di ferragosto, si riparte oggi con i lavori nei cantieri della città. Nel quotidiano giro prima di arrivare a Palazzo di Città, è stato bello imbattermi nella ripresa dei lavori di realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo, in via della Costituzione (zona PIP per intenderci)». Lo scrive in una nota il sindaco di Andria, Giovanna Bruno.

«È stato bello perché prende forma un’altra progettualità per cui ci siamo tanto battuti; è un’altra parte di Città che si riqualifica, dando risposte definitive a situazioni lasciate in sospeso per decenni. Il mercato avrà finalmente la sua dignità, così come gli operatori del settore. Noi continueremo ad impegnarci per concludere il progetto in tempi celeri, in linea con gli obiettivi del cronoprogramma. Andiamo avanti».