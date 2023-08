«Avremmo voluto salutare i nostri bambini per le vacanze con tanti sorrisi e abbracci» – hanno iniziato così i maestri dell’associazione andriese Tutt’Altro.

Ma in realtà così non è stato. La scorsa notte, infatti, all’interno della struttura dove quotidianamente vengono svolte attività estive pensate per i più piccoli, sono stati portati via interi saccchi di lattine che da mesi i bambini stavano raccogliendo per contribuire al restauro del tetto “Lattin lover”.

Un progetto volto alla sensibilizzazione di valori come il riciclo e il riuso che aveva visto i piccoli adoperarsi per la raccolta di lattine collaborando anche con attività commerciali della città.

«Dobbiamo purtroppo constatare che ad Andria le cose belle sono difficili da fare. Non per questo comunque ci fermeremo. Aiutateci e supportate il progetto portandoci tante lattine» – hanno concluso in un post sulle pagine social.