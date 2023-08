Due furti notturni in due giorni ad aziende della Zona PIP di Andria. Alza ulteriormente il tiro la criminalità locale nei confronti delle attività produttive del territorio specialmente in questo periodo estivo che segna sempre un momento delicato da questo punto di vista. Ma che i furti siano avvenuti nella zona PIP è un ulteriore segnale di quanto sia necessario invertire la spirale delinquenziale in cui si sta finendo. I malviventi hanno operato di notte per asportare essenzialmente mezzi da lavoro. Indagano gli uomini della Questura BAT sui due episodi che hanno inevitabilmente accresciuto le preoccupazioni degli imprenditori presenti in zona.

Gli episodi sono al centro di un monitoraggio particolareggiato da parte delle forze dell’ordine considerato anche le diverse richieste estorsive che sarebbero giunte ad alcune attività commerciali della città di Andria. Servono naturalmente le denunce ma serve anche parlarne per creare un clima di cooperazione necessario affinchè non ci si senta mai soli nell’affrontare una battaglia complessa.