Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del SIULP BAT (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia):

«In data odierna, una delegazione di questa Segreteria Provinciale, ha incontrato il Senatore Dario Damiani in qualità di rappresentante territoriale del Parlamento. Nel corso dell’incontro, abbiamo evidenziato al Senatore, le ormai ataviche problematiche che affliggono la Questura della sesta provincia, le sue articolazioni nonché quelle della Sezione Polizia Stradale e della Sottosezione Polizia Ferroviaria. In particolare abbiamo segnalato la grave carenza di organico che affligge in particolar modo il Commissariato di Canosa, il Commissariato di Barletta e la Sezione Polizia Stradale di Andria e per contro l’esigua programmazione delle assegnazioni future, che non terranno assolutamente conto del numero dei pensionamenti, delle richieste di trasferimento e delle assegnazioni fuori regione dei neo vincitori del concorso interno per la qualifica dei Vice Ispettori. L’incontro ci ha dato altresì la possibilità di mettere in evidenza, anche le carenze strutturali degli uffici della Questura, della Sezione Polizia Stradale, del Commissariato di Canosa e del Commissariato di Barletta protagonista suo malgrado delle ben note vicende legate al pluriennale malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione e delle quali il Senatore DAMIANI era già a conoscenza. Abbiamo infine indicato, eventuali valide proposte in merito alla dislocazione degli uffici, in considerazione della superfice non utilizzata dal Commissariato di Trani, che potrebbe sicuramente essere destinata, previa ristrutturazione, alla Sezione Polizia Stradale, ad alcuni uffici non aperti al pubblico ed alloggi per il personale. Il Senatore Damiani, al quale va il nostro più caloroso ringraziamento per la disponibilità, dopo aver attentamente ascoltato quanto da noi illustrato, ha manifestato il suo impegno nel riportare le problematiche nelle sedi opportune».