“Ogni cittadino sia sentinella nel proprio quartiere”. Chiosano così i Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani in merito alla campagna di sensibilizzazione informativa avviata nel settembre del 2022 e portata avanti anche nel corrente mese di luglio, in favore degli anziani e delle persone più deboli ed esposte. Si tratta di un’iniziativa importante e molto apprezzata dalla popolazione, promossa dal Comando Generale dell’Arma e svolta sul territorio della BAT in stretta sinergia con le Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e quella di Andria, che va ad aggiungersi all’attività di contrasto del fenomeno, già concretamente messa in atto dall’Arma dei Carabinieri sulla scorta di un modello operativo orientato alla “prossimità”.

Nel corso dei numerosi incontri, svoltisi nelle parrocchie della provincia a margine delle funzioni religiose, l’Arma ha avuto modo di consegnare l’opuscolo con i consigli su come difendersi dalle truffe, spiegandone in dettaglio il contenuto ai numerosi anziani presenti. Solo nel mese di luglio, periodo dell’anno tra i più delicati in cui le truffe aumentano sensibilmente, i Carabinieri della B.A.T. hanno incontrato complessivamente oltre 500 anziani. “La prevenzione e repressione di tali reati resta una delle priorità istituzionali” – fanno sapere dal Comando provinciale di B.A.T..