Andrea Feola non ha avuto dubbi di fronte alla chiamata della Fidelis Andria. Il 31enne sardo è rimasto nella Bat, spostandosi di pochi chilometri e dando continuità all’avventura della stagione precedente a Barletta. Del gruppo biancorosso ha ritrovato Pollidori e Telera in campo e Farina in panchina.

In archivio c’è la prima settimana di lavoro, alle porte i primi test: si parte il 9 agosto al Degli Ulivi contro il Termoli. All’ingresso degli spogliatoi della Fidelis compare la scritta work in progress.

Ha archiviato l’ultima stagione con 22 presenze, Feola. Nel Barletta arrivato al quarto posto e approdato in semifinale playoff è stato un’alternativa più che valida.

Bari, Trapani, Casarano, Caserta, Barletta e ora Andria in D, prima 111 presenze tra i pro con 30 apparizioni in B. Al centrocampista le sfide non fanno paura.

Agosto è anche il mese delle griglie di partenza. La Fidelis, in attesa di completare l’organico, non ha nascosto per voce della proprietà le ambizioni che fanno da stella polare alla stagione. In un girone che Feola ormai conosce molto bene.

Il servizio.