Ha vinto praticamente tutto in Italia in questo indimenticabile 2023. Ha trionfato in tutte le distanze “tricolori”, Francesco Fortunato. Ha completato un clamoroso “triplete” venerdì scorso salendo sul gradino più alto del podio nella 10 km di marcia dei campionati italiani assoluti di Molfetta, dopo i titoli vinti nei 5000 metri e nella 20 km. Ora sono 14 gli ori assoluti vinti in carriera.

Primo al traguardo. Travolto dall’entusiasmo di amici, parenti e sostenitori nel post-gara.

La gioia, però, è già terminata. Il marciatore andriese delle Fiamme Gialle è tornato a lavorare, in vista della 20 km dei mondiali di Budapest. È a Predazzo per preparare la rassegna iridata.

La 20 km iridata è in programma sabato 19 agosto alle ore 8.50. Obiettivo medaglia per Fortunato? Lui si presenta a Budapest con il settimo tempo al mondo sulla distanza.

