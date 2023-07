Li si incrocia per le strade di Lourdes: cappellino, zaino in spalla, mentre intonano canti con il loro gruppo parrocchiale: sono i giovani pellegrini in viaggio per la Giornata Mondiale della Gioventù.

Tra loro, anche i 150 giovani della Diocesi di Andria accompagnati dai sacerdoti e da alcuni educatori parrocchiali. I ragazzi, dopo un lungo viaggio in autobus durato quasi due giorni, stanno facendo tappa in Francia, a Lourdes, prima di raggiungere Lisbona dove si darà ufficialmente il via alla Giornata mondiale della gioventù.

Nei tre giorni trascorsi a Lourdes i giovani, attraverso momenti di catechesi e riflessione, accompagnati da don Sabino Troia, hanno assaporato la bellezza di una chiesa universale, che unisce giovani da tutto il mondo.

Un weekend di “silenzio” che ha accolto i ragazzi, insieme ai pellegrini provvenienti da tutto il mondo, uniti tutti nella stessa fede.

Appuntamento culmine del weekend è stata la messa internazionale, celebrata nella mattinata di ieri nella basilica “San Pio X” in lingua inglese, francese, spagnola e tedesca e il rosario in diretta mondiale presieduto da Mons. Giovanni Massaro che nell’occasione ha salutato i giovani della Diocesi di Andria augurando loro un viaggio alla scoperta di Dio e dell’alltro. Una basilica stracolma di ragazzi, in occasione della messa internazionale, giovani in cammino e provenienti da tutto il mondo, per una volta senza fusi orari ma tutti allo stesso ritmo e uniti dalla stessa fede.

Con questo spirito, nella serata di oggi i giovani si rimetteranno in viaggio in pullman con una meta più alta, quella attesa da un po’.

Adesso, destinazione Lisbona.