Uno scontro frontale si è verificato poco dopo le 14 di venerdì 28 luglio sulla provinciale 13 Andria-Bisceglie, sul ponte all’altezza dell’intersezione con l’A14. Due auto provenienti da direzioni opposte, per cause in fase di accertamento, sono entrate in collisione. L’impatto ha causato il ferimento di uno degli occupanti dei mezzi, trasportato in codice giallo all’ospedale “Bonomo” mentre le altre persone coinvolte (fra cui un intero nucleo familiare in vacanza), soccorse dagli operatori sanitari del 118, hanno riportato traumi più lievi.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Andria e i Carabinieri di Trani, che hanno gestito il traffico sull’arteria stradale attraverso la disposizione di un senso di marcia alternato fino a quando i veicoli incidentati, intorno alle 15:30, sono stati rimossi e la carreggiata è stata liberata.