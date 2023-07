Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza fisica per i residenti di una palazzina di via Spallanzani, in zona Montingelli, alla periferia di Andria, evacuati dai Vigili del fuoco in seguito all’incendio divampato poco prima delle 10 di questa mattina. Un corto circuito, provocato da un impianto di condizionamento dell’aria, potrebbe aver alimentato le fiamme all’interno di un appartamento al primo piano dello stabile: i fumi hanno invaso anche il secondo piano rendendo indispensabile l’immediata messa in sicurezza di tutti gli occupanti dell’edificio.

Gli equipaggi di tre squadre dei Vigili del fuoco provenienti dal Comando di Barletta si sono subito adoperati per domare il rogo. I loro rilievi consentiranno di fornire elementi più chiari sulle cause dell’incendio.

Gli agenti della Polizia Locale di Andria sono giunti sul posto per gestire il corso del traffico veicolare durante le operazioni di spegnimento delle fiamme.