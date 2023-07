“Il Quartiere di San Valentino avrà finalmente una pubblica fontana- ricorda la sindaca di Andria, Giovanna Bruno. Fatto questo non solo simbolico del concetto fondamentale di Acqua Pubblica, ma anche concreto e sostanziale, tanto più in una fase caldissima della stagione estiva. Trattasi di un’iniziativa piccola quanto si vuole, ma e’ pur sempre un segnale di attenzione costante e di impegno responsabile nei confronti del periferico quartiere della città. Un’ area che, nella nostra ottica, resta destinataria di importanti interventi di riqualificazione urbana oltre che di progetti specifici di natura sociale, trattandosi di un quartiere prevalentemente ad edilizia economico popolare.

Importante – prosegue Bruno – e’ risultato l’ intervento di Acquedotto Pugliese che, da noi sollecitato a suo tempo, ha donato la fontana in questione. Il mio ringraziamento – conclude Bruno – è rivolto pertanto al presidente di Aqp, Prof. Domenico Laforgia ed alla direttrice Generale, dott.ssa Francesca Portincasa, per la sensibilità e la disponibilità manifestataci nella circostanza”.

“Una fontana dell’AQP in questo quartiere ed in particolare all’interno di un’area recentemente attrezzata per un parco giochi – sottolinea l’amministratore unico di Andria Multiservice spa, Antonio Griner – rappresenta molto più di un semplice atto simbolico. Come Municipalizzata siamo pertanto orgogliosi di aver contribuito alla fase logistico-operativa dell’installazione”.

Giovedì 27 luglio, alle ore 10.30, nell’area verde antistante via Cerignola – la sindaca Giovanna Bruno e gli assessori Pasquale Colasuonno e Mario Loconte presenzieranno alle operazioni di messa in funzione della prima fontana Aqp del Quartiere San Valentino.