Ricordare un amico e sostenere la ricerca per aiutare malati e famiglie alle prese con malattie ematologiche: nasce con questo scopo il “Memorial Polizia di Stato in ricordo di Peppe Volpe” organizzato dalla Segreteria provinciale del SIULP, sindacato di Polizia, che raccoglierà fondi per l’A.I.L. Bat. Oggi pomeriggio, a partire dalle 18, nei campi dello Sport Academy Village di Andria in via Barletta, 218, si sfideranno in un quadrangolare di calcio a 8 le squadre della Questura, Commissariato di Barletta, Commissariati di Trani/Canosa, Sezione della Polizia Stradale.

«Vogliamo anticipatamente ringraziare – commenta il presidente dell’AIL Bat Vito Leonetti – gli uomini della Polizia di Stato: non solo svolgono un ruolo fondamentale per la società, ma si prodigano anche per aiutare e sostenere le nostre attività in ricordo di un collega indimenticabile, Peppe Volpe.

In questo quadrangolare di calcio prima di tutto vince la solidarietà e i valori che scenderanno in campo: amicizia, rispetto, spirito di corpo».

La cittadinanza è invitata a partecipare.