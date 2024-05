E’ il momento più atteso ed importante dell’anno per le attività benefiche in favore del Calcit, la storica associazione andriese che da 40 anni si occupa di malati oncologici. E’ in corso, infatti, la distribuzione nelle scuole cittadine di centinaia di piantine fiorite per la festa della Mamma, per una raccolta fondi che serve a supportare il progetto di assistenza ai malati oncologici La Grande C. Ed anche quest’anno la risposta degli istituti scolastici è stata importante.

L’acquisto delle piantine ogni anno consente di mettere da parte risorse essenziali per l’assistenza che sul territorio ormai ha raggiunto numeri davvero importanti con numerosi servizi.

Si conclude proprio oggi la distribuzione nelle scuole mentre da domani sarà possibile acquistare la propria piantina nel gazebo allestito in viale Crispi ad Andria sia di mattina che di pomeriggio.

Il servizio completo su News24.City.