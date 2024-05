Mentre si continua a scavare nei punti di via Bruno Buozzi e via Lissa, arriva a compimento il nuovo ponte ferroviario che attraverserà via Bisceglie. La struttura metallica sarà montata e varata nelle giornate del 25 e 26 maggio quando quel tratto di strada sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale. Obiettivo riaprire via Bisceglie entro la mattina di lunedì 27 maggio. Parallelamente sarà completata la nuova struttura che consentirà il sottopasso pedonale su cui si sta ancora lavorando. Attività che proseguono su diversi punti e monitorate costantemente da Comune e Regione. In via Bruno Buozzi, in particolare, si sta scendendo con gli scavi sino alla quota prevista mentre da pochi giorni si è iniziato con l’inserimento dei micropali dove c’era la rotatoria di via Lissa. Subito dopo bisognerà scavare anche in quel tratto che costeggia il mercato ortofrutticolo di via Barletta. La nuova struttura di via della Costituzione, infatti, non sarà pronta prima di fine agosto. Questa la presunta data di consegna ipotizzata da Ferrotramviaria per uno spostamento vero e proprio che potrebbe essere completato non prima di fine anno. Sullo sfondo resta la scadenza delle opere principali che al momento ha ancora come dead line quella di giugno. La richiesta di proroga all’Unione Europea è stata formalizzata ma al momento non sembra esserci ancora una risposta definitiva. E’ tuttavia impossibile ipotizzare che i lavori terminino complessivamente non prima di fine anno ed, infatti, nei prossimi giorni dovrebbe esserci un nuovo cronoprogramma aggiornato che l’azienda presenterà ai tecnici dell’ente comunale. Lo slittamento a fine anno dovrebbe essere accolto e potrebbe però essere davvero l’ultimo per non perdere la somma complessiva di 180 milioni di euro per la realizzazione del cosiddetto “Grande Progetto”.

Nel frattempo novità rilevante anche sul fronte dei cosiddetti progetti PINQUA. Circa 45 milioni di euro che serviranno a riqualificare le aree attorno alle tre stazioni. Si sono concluse le procedure di selezione delle aziende che dovranno presentare il progetto esecutivo e realizzare le opere con l’affidamento con riserva in attesa di completare tutte le verifiche del caso. C’è tanto territorio del nord barese nelle aziende e nei professionisti vincitori ma c’è anche una attività che dovrà incastrarsi inevitabilmente con il tempo di conclusione delle opere principali di interramento della ferrovia. Una vera e propria corsa contro il tempo per evitare, anche in questo caso, una perdita dei finanziamenti considerando che la scadenza naturale di progetti inseriti nel PNRR è il 2026.