A che vale essere un centro culturale? E’ questa la domanda al centro dell’edizione 2024 dell’assemblea nazionale de Lo Stato dei Luoghi, un importante appuntamento nel panorama culturale italiano che si sta svolgendo in queste ore in Officina San Domenico.

Per l’occasione sono arrivati in città più di 50 operatori culturali provenienti da tutta Italia: una rete composta da organizzazioni e persone che agiscono sull’attivazione di luoghi, gestione di spazi oppure coinvolte in esperienze di rigenerazione a base culturale nel nostro Paese. La Rete lavora per affermare un nuovo ruolo della cultura e dei luoghi, per innovare le pratiche culturali, artistiche, educative e di welfare.

Da giovedì 9 Maggio, fino a domenica 12, si stanno svolgendo qui ad Andria le attività della Scuola dei Luoghi, un ciclo di sessioni formative e di discussione, che promuove l’accessibilità dei centri culturali con interventi di esperti del settore, puntando a rendere questi spazi inclusivi e accessibili a tutti.

Questi spazi sono essenziali nel combattere l’omogeneizzazione culturale e l’isolamento sociale, fornendo luoghi di incontro e di espressione artistica.

“Siamo felici di aver organizzato per la prima volta la nostra Assemblea Generale annuale al sud – commenta Roberta Franceschinelli la Presidente de Lo Stato dei Luoghi – per abitare l’immaginazione meridiana, grazie alla disponibilità e alla collaborazione di Officina San Domenico e di Capital Sud. Una scelta maturata dal desiderio di confrontarci sui temi e sul valore della rigenerazione territoriale a base culturale in Puglia, grazie anche alla collaborazione avviata nell’ultimo anno con il progetto Luoghi Comuni/Arti Puglia, una sperimentazione unica tra le politiche regionali nazionali.”

L’assemblea promette di essere un’opportunità cruciale per chi è impegnato nel plasmare il futuro dei centri culturali in Italia, mettendo in evidenza l’importanza delle collaborazioni continue e innovative nel settore culturale.

Le attività proseguiranno nel weekend e prevedono anche due eventi aperti alla cittadinanza: il concerto di Mudimbi, rapper e cantautore italo-congolese, sabato 11 e lo spettacolo teatrale Lenòr di Nunzia Antonino e Carlo Bruni.