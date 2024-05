Intellettuale, giornalista, colta e intraprendente, morì sul patibolo al tramonto della breve Repubblica di Napoli. Eleonora de Fonseca fu una figura chiave nella storia del sud Italia, protagonista dei moti partenopei del 1799 e simbolo di coraggio e impegno civile.

A lei è dedicato “Lenòr” un monologo avvincente e coinvolgente che offre al pubblico un’incursione nella vita di una donna coraggiosa che ha sfidato le convenzioni del suo tempo per lottare per una società più giusta e libera. E’ con questa storia di ribellione e rivoluzione che, domenica 12 maggio alle 20, si aprono i battenti di Teatro (In)Stabile, la rassegna teatrale di Officina San Domenico.

Sul palco Nunzia Antonino, che porta in scena la forza, la passione e la determinazione di Lenòr, dando voce alle donne di ogni epoca e di ogni parte del mondo che hanno lottato per i propri diritti e per una vita dignitosa.

Gli autori descrivono l’incontro con Lenòr come “folgorante”, sottolineando l’importanza della sua storia nella lotta per la libertà e la giustizia: “In un momento storico in cui il mondo è attraversato da straordinari cambiamenti e crescente indignazione, questa storia risuona con grande forza, invitando il pubblico a riflettere sulle sfide del presente e a seguire l’esempio di coraggio e determinazione di questa straordinaria donna”. “Lenòr” è molto più di uno spettacolo: è un omaggio commovente, un invito a perseguire un mondo più giusto.

L’apertura porte è prevista alle ore 20.00, con inizio spettacolo alle ore 20.30.

Lo spettacolo sarà preceduto da un aperitivo alle 19 e sarà disponibile un servizio di baby sitting.

E’ possibile acquistare i biglietti singoli o l’abbonamento alla rassegna online al botteghino o seguendo le indicazioni sui profili social di Officina San Domenico.

Di seguito il calendario della rassegna:

12 Maggio: Nunzia Antonino in “La storia di Lenòr”

26 Maggio: Michele Sinisi in “La simpatia di tutte le cose”

(evento passato) 14 Aprile: Alberto Bebo Guidetti in “Qualcuno con cui Parlare”

(evento passato) 28 Aprile: Fabrizio Saccomanno in “Gramsci, Antonio detto Nino”

Teatro (IN)Stabile nasce dall’insoddisfazione e dal vuoto lasciato dalla mancanza di un teatro stabile in città; ma anche dalla consapevolezza che il teatro possa nascere ovunque ci sia un palco e degli spettatori. “Dar vita a questa rassegna è un azzardo che non potremmo permetterci – affermano i ragazzi di Capitalsud -. Ma riteniamo che portare il teatro in città sia un dovere per chi si occupa di cultura. Noi abbiamo messo in campo le nostre competenze, le nostre risorse umane ed economiche; adesso abbiamo bisogno di un pubblico che ci creda con noi”.