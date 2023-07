Appuntamento Venerdì 4 Agosto alle ore 12,00 ad Andria presso la sede del Consiglio Provinciale della Provincia di Barletta Andria Trani (Piazza S. Pio X) per la Conferenza Stampa di presentazione della campagna di comunicazione “Il Paesaggio si fa cultura” che intende promuovere la cultura del paesaggio e stimolare la riflessione sulla tutela come azione attiva, basata sulla consapevolezza e sulla partecipazione dei cittadini dei tecnici e degli addetti al settore. “Il Paesaggio si fa cultura” vuole infatti essere un’attività di sensibilizzazione finalizzata a stimolare nuovi sguardi sul paesaggio del territorio della Provincia di Barletta Andria Trani come “bene comune”, luogo in cui la comunità percepisce se stessa ma anche spazio e immagine che sui social media vengono condivisi emozionalmente e fatti conoscere ad un pubblico più ampio. In occasione della conferenza stampa sarà proiettato in anteprima il video “Il Paesaggio si fa cultura” prodotto da Ferula Film per la regia di Giuseppe Valentino, realizzato dalla Provincia di Barletta Andria Trani con il partenariato del Ministero della Cultura, della Direzione regionale Musei Puglia, Castel del Monte, con il patrocinio della Regione Puglia e della Soprintendenza Archeologica, delle Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta andria Trani e Foggia. L’iniziativa della Provincia di Barletta Andria Trani si inquadra nel rispetto della Convenzione Europea del Paesaggio (firmata a Firenze il 20 ottobre 2000) e del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), esercitando la delega regionale in materia di Paesaggio che la stessa Provincia esercita anche in sulla base del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adeguato al PPTR.