Il consigliere comunale di Italia Viva, Gianluca Grumo, ha presentato oggi un’interpellanza in cui invita l’amministrazione comunale, e quindi il sindaco Giovanna Bruno, ad intervenire celermente al ripristino dell’impianto di climatizzazione non funzionante presso gli uffici del Giudice di Pace. «Una situazione – scrive Grumo – che costringe lavoratori, operatori del diritto e cittadini a condizioni non semplici, certamente inaccettabili, soprattutto in queste settimane segnate dal grande caldo».