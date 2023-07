Ogni possibile decisione è rinviata alla prossima settimana, ma l’antenna è certamente a norma. E’ questo l’esito dell’incontro tra l’amministrazione comunale di Andria e i tecnici dell’antenna di telefonia mobile in corso di installazione su un suolo privato in via Pericle. L’arrivo imminente del ripetitore ha messo in allarme i cittadini residenti di tutta la zona, i quali hanno anche avviato una raccolta firme. Il comune si è quindi attivato chiedendo e ottenendo un incontro con i tecnici della ditta che posizionerà l’antenna, con l’obiettivo di far spostare l’installazione in un’altra area. I tecnici hanno aperto a valutazioni, ma prima servirà il faccia a faccia con il gestore della linea telefonica in programma la prossima settimana. Dovrebbe essere il sindaco Giovanna Bruno a prendervi parte. Ma quel che è certo, è che il luogo individuato per l’antenna risulta nella posizione più idonea secondo i regolamenti, pur trovandosi tra le abitazioni cittadine. Elementi già emersi nell’iter burocratico presentato al comune federiciano per ottenere il via libera. L’autorizzazione per l’antenna è passata per tacito assenso perché non sono emersi motivi validi per un diniego da parte del comune. Le pratiche rispettano il regolamento comunale di riferimento datato 2016. Ora, però, i cittadini alzano la voce, esattamente come già successo un anno fa in via Scipione, quando i residenti di quell’area chiesero lo stop all’installazione di un’altra antenna. Obiettivo raggiunto dopo un lungo confronto con il gestore che si rese comunque disponibile a spostare l’impianto. Se il gestore dell’antenna di via Pericle non individuerà un’altra area che possa dare un servizio efficace al quartiere, è difficile che si decida per uno spostamento solo sulla base delle lamentele dei residenti. E intanto arriva il duro commento del capogruppo di Fratelli d’Italia, Andrea Barchetta: «Siamo cittadini vittime dell’Amministrazione che non riesce a controllare le sue stesse autorizzazioni – scrive Barchetta -. Il comune pur avendo un regolamento comunale di Installazione degli Impianti di Telefonia approvato nel 2016, continua a rilasciare autorizzazioni, anche con silenzio assenso, a discapito di cittadini andriesi».