Dopo circa 15 giorni è stata riaperta al traffico veicolare via Bisceglie. Attorno alle 20 di ieri il via libera alle auto dopo le ultimissime lavorazioni degli operai e la posa dell’asfalto provvisorio terminato poco prima. Una corsa contro il tempo che comunque ha permesso di completare le lavorazioni nel sottosuolo e di posizionare uno strato temporaneo di bitume abbastanza precario che, tuttavia, fa intravedere il margine leggermente più ampio della strada abbassata di circa un metro rispetto al passato. Ma i lavori, come ampiamente spiegato, dovranno comunque proseguire nelle prossime giornate e ci potranno essere ulteriori chiusure che dovrebbero essere concentrate negli orari notturni. In particolare ci sarà da posizionare il ponte e, naturalmente, l’asfalto permanente. Sono stati molteplici i problemi riscontrati durante l’esecuzione delle opere e per cui è stato necessario uno slittamento della riapertura di circa una settimana. La chiusura ha mandato completamente in tilt in queste due settimane la fragile viabilità cittadina.

Da via Bisceglie a via Lissa dove, invece, da ieri sera sono iniziate le opere di realizzazione di un passaggio pedonale verso via Barletta. Dalla realizzazione della nuova viabilità con la rotatoria temporanea e la chiusura di via Vecchia Barletta e via Barletta, infatti, non era stata previsto l’attraversamento pedonale essenziale. A quel punto è stata necessaria una modifica al progetto presentato da Ferrotramviaria e Consorzio che sta svolgendo i lavori ed approvata dalla giunta comunale. Novità anche nel cantiere principale dove si accelerano le opere che permetteranno il rinforzo delle paratie laterali e la realizzazione vera e propria della sede ferroviaria.

Nel frattempo da lunedì sembra esser arrivato il momento tanto atteso per l’inizio delle opere nell’area della zona Pip in cui sorgerà il nuovo mercato ortofrutticolo. Tra poco più di un mese ci dovrebbe essere la consegna della struttura prefabbricata.