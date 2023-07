Si introducevano nel cortile della sede del comune di Andria per consumare cocaina: lo ritenevano evidentemente un luogo sicuro per non dare nell’occhio ma non avevano fatto i conti con l’occhio digitale delle telecamere di videosorveglianza attraverso le quali la polizia Locale di Andria ha seguito la scena e si è precipitata a verificare quanto stava accadendo: cinque giovani, tra i 18 e vent’anni si erano introdotti nel cortile del palazzo comunale per consumare cocaina. Infatti uno di loro è stato trovato in possesso di un involucro contenente droga e per questo è stato segnalato alla Questura con istanza di DASPO urbano per il ventenne. Che intanto dovrà pagare anche una ammenda. Questo intervento della Polizia Locale di Andria si inserisce in un più ampio mandato a contenere il consumo di droga tra i giovani che frequentano il centro storico della città federiciana. Sarebbero moltissime le segnalazioni e quella catturata dall’impianto di videosorveglianza di Palazzo San Francesco è solo la più eclatante con il principale simbolo dello Stato sul territorio cittadino utilizzato per consumare tranquillamente stupefacenti. Un fatto che non poteva essere tollerato oltre e che ha impegnato la polizia Locale per il ripristino della legalità.