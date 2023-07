L’appuntamento annuale organizzato da ANCI per parlare del PNRR nei Comuni e nelle Città e per fare il punto sullo stato degli investimenti e sulle riforme che li accompagnano. Due giorni (5 e 6 luglio) di Dialogo e fattiva collaborazione tra Istituzioni, Sindaci ed Esperti ANCI sul palco della plenaria e uno spazio aperto di iperconnessione su focus di approfondimento condivisi, nelle isole di co-working, ognuna dedicata a una Missione del PNRR.

Il presidente dell’Anci Antonio Decaro nella sua relazione introduttiva a ‘‘Missione Italia 2021-2026, Pnrr dei Comuni e delle Città’, illustrando l’andamento dei progetti legati al Pnrr, ha sottolineato come “i Comuni hanno già raggiunto il 91% della assegnazione delle risorse previste: 36,3 miliardi sui 40 programmati. Tutto questo, per fare un raffronto, mentre gli altri soggetti attuatori sono a circa il 46% delle assegnazioni. Stiamo dimostrando ai cittadini che i Comuni e i sindaci stanno mantenendo i propri impegni”.

Il presidente Decaro ha anche ribadito altri dati che dimostrano come “i sindaci stanno correndo”: “Secondo l’Anac, tutte le gare bandite in Italia con risorse Pnrr da luglio 2022 fino a metà giugno 2023 sono circa 102 mila. Di queste il 51%, ossia quasi 52mila, sono state bandite dai Comuni. Che di fatto sono la prima categoria di committenti per numero di gare”.

Ai Comuni va inoltre il merito di aver garantito il rispetto da parte dell’Italia del vincolo del 40% di risorse europee da destinare a colmare i gap territoriali tra Nord e Sud. “I Comuni questo vincolo lo hanno travolto, come dimostrano i dati della Ragioneria generale: il 54% di tutti i progetti comunali viene dal Sud Italia”.

Presenti per Andria gli Assessori Loconte e Curcuruto in sostituzione del Sindaco. Nell’ambito del tavolo di co-working hanno illustrato lo stato dell’arte dei progetti PNRR della Città di Andria, tutti ammessi a finanziamento e molti già cantierizzati negli ultimi giorni. Presente alla manifestazione anche l’Assessore Daniela Di Bari per gli aspetti di relativa competenza.